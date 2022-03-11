Restore edilen tarihi konak "Üreten Kadınlar Akademisi" olarak hizmet verecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta, "Üreten Kadınlar Akademisi" olarak hizmet verecek ve restorasyonu tamamlanan Gani Özdoğan Konağı'nın açılışı yapıldı.

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında ORAN ve Sivas İl Özel İdaresince finanse edilen akademi projesinin açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Konağın eski halini bildiğini belirtti.

Yılmaz, "Bir eseri ortaya çıkartmak güzel ama o eseri yaşanılabilir kılmak, ona bir fonksiyon kazandırmak daha önemli. İşte o fonksiyon da bir akademi ve eğitim yuvasıdır. Burası bilhassa kadınlara yönelik hizmet üretecek." dedi.

Vali Salih Ayhan ise atıl bir alanı hizmete kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Burası bir akademi açılışı gibi değerlendirilebilir ama bu binanın kamulaştırılması, çevre düzenlenmesi, restorasyonu yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu." diye konuştu.

Atıl binayı insanın gözünü ve gönlünü açan bir esere dönüştürdüklerini dile getiren Ayhan, şunları bildirdi:

"Bina yapmak kolay ama asıl olan sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlamak ve ona ruh vermektir. Eğitim denildiği zaman bizde akan sular durur. Kadın kooperatifleri konusunda çalışmalar vardı. Sivas'ta kadın kooperatifleri konusunda ciddi adımlar atıldı. Biz de buranın kadın kooperatiflerinin üretim, tasarım, ticaret merkezi olmasını istedik. Üreten kadınların akademisin merkezi oldu. Türkiye'de kadın kooperatiflerine farklı bir konsept geliştirmiş olduk. Dolayısıyla binayı ortaya çıkarttık ve ecdada vefamızı icra ettik. Ardından bir akademi ile bunu taçlandırmış olduk."

Yılmaz, Ayhan ve diğer katılımcılar, "Üreten Kadınlar Akademisi" olarak hizmet verecek konağın açılışını gerçekleştirdi.

Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanvekili Turan Topgül ve diğer davetliler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra restorasyonu tamamlanan Döndü Demir Konağı'nda da Özel Eğitim Erken Yaş Çocuk ve Aile Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.