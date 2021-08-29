Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi
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Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos'unu yaşadı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos'u yaşandı.

Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos'unu yaşadı

SİVAS - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos'u yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Termometreler ise 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü oluşu dolayısı ile Sivaslılar aşırı sıcakta evlerinden çıkmaktansa vakitlerini evlerinde geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelenecek yer aradı. Sıcaktan bulananlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu güne kadar Sivas'ta 29 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklık 34.5 derece olmuştu. Bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklık, son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık oldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas'ta rekor sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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