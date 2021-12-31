Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı - Haberler
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Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldıSİVAS Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull, girdiği müstakil evin bahçesinde korku saldı.

SİVAS (İHA) - Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

SİVAS Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull, girdiği müstakil evin bahçesinde korku saldı.

Sahipleri tarafından sokağa terk edilen pitbullar korku salmaya devam ediyor. Sivas'ta sahibi tarafından sokağa salındığı düşünülen bir pitbull, Şeyhşamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi'nde bulunan Tuğrul Çiftçi'ye ait vatandaşın müstakil evinin bahçesine girdi. Saldırgan köpek kontrol altına alınamayınca ekiplerden yardım istendi. Ekiplerin olay yerine gelmesi beklenirken hiç kimse pitbulla yaklaşamadı. Çiftçi yüksek bir duvarın üzerinden olup biteni izleyerek ekiplerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü. Hane sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

Sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği evin bahçesinde korku saldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

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