Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
18.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:45

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Karaçayır köyü girişinde meydana geldi. Ekrem Özkan idaresindeki 58 ABH 517 plakalı otomobil ile Dursun Öğütçü idaresindeki 58 ABF 395 plakalı otomobille köy girişinde çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mert Taha VAROL
Mert Taha VAROL
DHA Editörü
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