Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.