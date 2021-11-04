Sivas'ta otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu

AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu.

HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu.

B.K.C. yönetimindeki 34 DLU 657 plakalı otomobil, Günyamaç Mahallesi yakınlarında yola çıkan boz ayıya çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Telef olan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından gömüldü.

AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title