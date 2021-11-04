Sivas'ta otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu
AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu.
HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu.
B.K.C. yönetimindeki 34 DLU 657 plakalı otomobil, Günyamaç Mahallesi yakınlarında yola çıkan boz ayıya çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Telef olan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından gömüldü.
AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri
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