Sivas'ta otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Recep Böyük yönetimindeki 58 SE 843 plakalı traktör, Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Yukarıtepecik köyü yol ayrımında Fatih Kalkan'ın kullandığı 34 AAD 923 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Gölova Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.