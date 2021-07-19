Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Erzincan'dan Sivas istikametine ilerleyen Fuat Çelik yönetimindeki 34 CUG 715 plakalı otomobil, Kavaklı mevkisinde Zara Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na gitmek üzere manevra yapan Sami Yiğit'in kullandığı 58 EF 245 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Tülin ve Derin Naz Çelik yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Arama Kurtarma ile Zara Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Çelik'in cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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