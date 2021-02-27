Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

27.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:35

Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 44 ABE 627 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Y.S. yönetimindeki 50 AAR 461 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Bostankaya köyü yakınlarında çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren İrem Derici Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 21:36:00. #1.15#
title