Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
27.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:35
Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 44 ABE 627 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Y.S. yönetimindeki 50 AAR 461 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Bostankaya köyü yakınlarında çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde