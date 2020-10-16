Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Şahin idaresindeki 58 NA 909 plakalı otomobil ile Ertuğrul Tecer yönetimindeki 58 BE 168 plakalı minibüs, Esenyurt ile Celal Kayacan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Gülizar Şahin ile Hüseyin Soyudoğru yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde