Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9 kişi yaşamanı yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

SİVAS'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9 kişi yaşamanı yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:06:47. #1.15#

title