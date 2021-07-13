Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 LFV 25 plakalı otomobil ile Hasan Doğan yönetimindeki 58 ZB 320 plakalı hafif ticari araç, Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerden Doğan, araçlarda bulunan Ahmet, Kamil, Murat ve Mehmet Durmuş ile İsmail Kaya yaralandı.

Yaralılardan 5'i Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan Mehmet Durmuş ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Melisa Döngel Levent Yüksel
Spor Balotelli Mustafa Er Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:48:27. #1.16#

title