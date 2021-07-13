Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 35 LFV 25 plakalı otomobil ile Hasan Doğan yönetimindeki 58 ZB 320 plakalı hafif ticari araç, Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerden Doğan, araçlarda bulunan Ahmet, Kamil, Murat ve Mehmet Durmuş ile İsmail Kaya yaralandı.
Yaralılardan 5'i Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan Mehmet Durmuş ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel