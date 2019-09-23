Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4)

23.09.2019 12:16

MUTLULUKLARI TA KALDI

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, Hakan Umuç (35) ile oğulları Yusuf Kenan (7), Yavuz Selim (9) ve Yunus Emre Umuç (6 aylık), hayatını kaybetti. Hakan Umuç'un Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirlendi. Hakan Umuç ve oğulları Yusuf Kenan ve Yavuz Selim'den geriye, birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.



Kaynak: DHA