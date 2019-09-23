23.09.2019 10:12

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç(7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aynı aileden Fatih(23), Yavuz Selim(9), ve Aysun Umuç(32) ile Hicran (32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.

SİVAS -DHA

Kaynak: DHA