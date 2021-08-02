Sivas'ta otomobil çocuğa çarparak takla attı: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil çocuğa çarparak takla attı: 2 yaralı

Sivas'ta otomobil çocuğa çarparak takla attı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaralandı.

O.U. yönetimindeki 34 BF 9640 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Numune Hastanesi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan M.B'ye (13) çarpıp takla atarak yan yola geçti.

Kazada sürücü ile çarptığı çocuk yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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