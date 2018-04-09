Sivas'ta Öğrenciler Çam Fidanı Dikti

Sivas Ziya Gökalp Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin Tavra Deresi mevkisinde fidan diktiği bildirildi.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, yaptığı açıklamada, okul olarak Tavra Deresi mevkisinde fidan dikme etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Okulun 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte 200 çam fidanının toprakla buluşturulduğunu kaydeden Yılmaz, "Etkinlikte emeğini esirgemeyen okul aile birliğine, katkılarından dolayı okul meclisine, ulaşım hizmeti sağlayan Sivas Belediyesine, çevre bilinci ile hareket eden tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.