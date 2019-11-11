11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:49

Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde, nesli tükenmekte olan vaşak, ağzındaki avıyla birlikte görüntülendi.

İlçede yaşayan Cengiz Oğuzhan, Kızılırmak'ta, oğlu Arda Oğuzhan ile balık tutarken nesli tükenmekte olan bir vaşağın avladığı tavşanla kayalıklarda gezindiğini fark etti. Vaşağı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Oğuzhan, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Vaşak bir süre sonra ağzında taşıdığı avıyla birlikte gözden kayboldu.

Kaynak: DHA