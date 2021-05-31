Sivas'ta, lokanta ve kafe esnafından normalleşme hazırlığı

SİVAS'ta bugün yapılacak kabine toplantısında normalleşmeye yönelik kararlar alınmasını bekleyen lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS'ta bugün yapılacak kabine toplantısında normalleşmeye yönelik kararlar alınmasını bekleyen lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, hazırlıklarını tamamladı.

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler doğrultusunda vaka sayılarındaki yaşanan düşüş sonrası gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Uzun süredir kısıtlı olarak hizmet veren esnaf olası normalleşme kararına yönelik hazırlık yaptı. Kentte lokanta, kafe, restoran ve çay ocaklarında müşteriler için düzenlemeler yapıldı.Kabine toplantısından çıkacak sonuçlara odaklandıklarını belirten Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Nazım Yiğit, "Lokantacılar olarak normalleşmeyi istiyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada bu şekilde. Kısa bir dönem yüzde 50 kapasiteyle çalıştık ama tekrar kapanma geldi. Yarın çıkacak kararı bekliyoruz. Hazırlık yapmaya başladık. Cumhurbaşkanımızdan müjdeli bir haber bekliyoruz. Gerçekten canımız yandı. 15 aydır paket servis ile işi götürmeye çalışıyoruz. Ancak bu şekilde yürüme şansımız yoktu. Gerçek anlamda herkes çok yıprandı. Biz bir an önce açılmasını bekliyoruz çünkü önümüz yaz dönemi. En azından yaz döneminde gurbetçilerimizi mekanımızda misafir edebilelim. Bu süreçte insanlar evlere kapandı. Yemek yeme kültürü de kalmadı. Yani ne olacağımız da belli değil. Açıldıktan sonra da kampanyalar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan