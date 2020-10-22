Sivas'ta kültür sanat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta kültür sanat

22.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:02
Sivas'ta kültür sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu sahneye koyacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu sahneye koyacak.

William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı romantik komedi oyunu, Sivaslı sanatseverlerle buluşacak.

Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, Türkçeye Nurettin Sevin'in çevirdiği oyunu, SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor.

Oyunda, Serkan Yanar, Kardelen Göktaş, Samet Sünbül, Hülya Keli, İsmail Tütüncü, Turgut Yalçın, Canan Koyuncu, İnanç Keteci, Emin Taşcıoğlu, Peri Nilhan Öğütçen, Mürüvvet Küçükçoban, Belgin Ünlü, Ziya Utku Yılmaz, Burcu Baytekin ve Semiha Gürlevük rol alıyor.

Oyun, bugün ve 24 Ekim Cumartesi günü 19.30'da sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sergey Lavrov Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Binnur Kaya Hakan Taşıyan
Spor Babel Şenol Güneş Metin Oktay Serdar Aziz Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Kaza Eylül Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kültür sanat - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 11:07:09. #1.15#
title