Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi
Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Kangal ilçesinde kömür ocağında çalışan Necdet Arslan (50), kullandığı delici iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı.
İş arkadaşları tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya