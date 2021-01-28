Sivas'ta köye inen kurt, kamerada

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, yiyecek aradığı tahmin edilen kurt, köye indi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gürün ilçesi Deveçayırı köyünde yaşayanlar, sabah saatlerinde yiyecek aramak için köye indiği sanılan kurdu fark etti. Kurt, araçların önünde bir süre koştuktan sonra gözden kayboldu. Kurt, otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS