Sivas'ta korkutan kuyruk
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Sivas'ta korkutan kuyruk

02.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:17

Sivas'ta korkutan kuyruk 500 TL'lik yakacak yardımı yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu Sivas'ta ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL'lik kışlık yakacak yardım yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan...

Sivas'ta korkutan kuyruk

500 TL'lik yakacak yardımı yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL'lik kışlık yakacak yardım yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu.

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Sivas'ta bir sosyal yardımlaşma derneği tarafından ihtiyaç sahiplerine 500 TL'lik yakacak yardımı yapılacağının duyurulması, yardımdan istifade etmek isteyenlere Covid-19 salgınını unutturdu. Derneğin bulunduğu Sularbaşı Mahallesi'nde günün ilk saatlerinden itibaren birikmeler başladı. İki sokağı kaplayan ucu ve sonu görünmeyen kuyruklar oluştu. Dernek yetkilileri ve polis ekipleri sosyal mesafeyi sağlayabilmek için uzun süre mücadele etti. Polis araçlarından uyarı anonsları yapıldı. Salgın tehlikesine rağmen hiç kimse sıradan çıkmak istemedi. Zaman zaman kuyrukta sıra tartışmaları da yaşandı.

Sivas'ta korkutan kuyruk
Sivas'ta korkutan kuyruk
Sivas'ta korkutan kuyruk
Sivas'ta korkutan kuyruk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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