Sivas'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, Selçuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen okuma etkinliğine katıldı.

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi kapsamında, Selçuk Anadolu Lisesi'nde sosyal ve kültürel faaliyetleri ön plana çıkarmak amacıyla "Görme Engellilerle Kitap Okuyorum" etkinliği düzenlendi.

Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, öğrencilerin insan unsurunu ön plana çıkarmayı amaçladığı bu anlamlı etkinliğe katıldı.

Programda konuşan Vali Gül, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi hakkında bilgi vererek amaçlarının öğrenciler arasında özgüven oluşturmak ve sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin toplumsal olaylara karşı duyarlılık göstermelerini istediklerini kaydeden Gül, "Selçuk Anadolu Lisemiz ortaya çıkardığı bu güzel projeyle kendini en iyi şekilde gösterdi. Sizin bu birlik beraberliğiniz örnek teşkil edecek. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen okul müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise, 100 öğrenci ve 25 şubeden oluşan okul meclisinin 2 yılı kapsayan bir proje hazırladığını aktardı.

Gönüllü öğretmen ve öğrencilerin azim ve gayretleriyle, insan unsuru, çevre, paylaşımcılık ve dayanışma konularını kapsayan projede engelli vatandaşları unutmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Projemizle toplumun farklı kesimlerinden engelli öğrencilerimizi içimize alarak, farkındalık yaratmak ve onlarla kaynaşmak. Bu etkinliğimizde de engelli vatandaşlarımızla bir aradayız. Amacımız etkinliğimizde herkesin kitabı okumasını ve sevmesini hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler hep birlikte kitap okudu.