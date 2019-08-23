Sivas'ta Kitap Günleri için geri sayım başladı

23.08.2019 10:15

4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen ve bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Sivas Kitap Günleri için geri sayım başladı.



2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik çerçevesinde Vali Salih Ayhan'ın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla çeşitli toplantılar tertip edildi. Toplantılarda yüklenici firmanın yaptığı program istişare edildi ve davet edilecek yazar, şair ve akademisyenler hakkında fikir birliğine varıldı.



Kitap Günleri etkinliği çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yılda önemli konuklar ve yayınevleri Sivaslılarla buluşacak.



Valilik öncülüğünde, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin katkıları ve diğer kamu kurum, kuruluşlarının destekleri ile gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri etkinliği kapsamında tarihten şiire, edebiyattan tasavvufa kadar birçok alanda toplumun her kesimine hitap eden programlar tertip edilecek.



Vali Salih Ayhan, Sivaslıların her yıl büyük bir heyecanla beklediği etkinliğe ilişkin soysal medya hesabından "Yıllar önce 'Kitaba Dair Tüm Renkler' sloganı ile katkı sunmaya çalıştığımız Sivas Kitap Günleri'nin bu yıl 8.'si yapılacak. Yine herkese ve her kesime hitap edecek. Tarihten şiire, edebiyattan tasavvufa kadar; çocuk, kadın, genç tüm kitapseverler kendinden bir şey bulacak" paylaşımında bulundu.



Öte yandan Kitap Günleri kapsamında Buruciye Medresesi içerisinde gerçekleştirilecek söyleşi programlarına katılacağı kesinleşen isimler şu şekilde:



İlber Ortaylı (2 Eylül Pazartesi - saat 14.00), Kahraman Tazeoğlu (2 Eylül Pazartesi - saat 18.00), Ayşen İnci (2 Eylül Pazartesi - saat 20.30), Ömer Tuğrul İnançer (3 Eylül Salı - saat 14.30), Ahmet Şerif İzgören (3 Eylül Salı - saat 16.00), Göksel Baktagir (3 Eylül Salı - saat 18.00), Oylum Talu (5 Eylül Perşembe- saat 16.00), Dursun Ali Erzincanlı (5 Eylül Perşembe - saat 18.00), Şermin Yaşar (6 Eylül Cuma - saat 14.00), Canan Tan ( 6 Eylül Cuma - saat 16.00), Varol Yaşaroğlu (7 Eylül Cumartesi - saat 14.00), Rana Demiriz (7 Eylül Cumartesi - saat 16.00), Abdurrahman Uzun (8 Eylül Pazar - saat 14.00), Celil Nalçakan (8 Eylül Pazar - saat 16.00), Mehmet Ali Bulut (8 Eylül Pazar - saat 18.00).



Öte yandan çocukların da etkinliklere katılım göstermesini sağlamak amacıyla 3 Eylül Salı ve 5 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından çocuk programı gerçekleştirilecek. 7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü saat 20.30'da ise Meddah ve Karagöz oyunu sunulacak.



Sivas Kongresi'nin 100. yılında 8.'si gerçekleştirilecek olan Kitap Günleri etkinliğine yoğun katılım bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA