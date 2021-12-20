Sivas'ta karla mücadele ekipleri köylerdeki hastalar için seferber oldu - Haberler
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Sivas'ta karla mücadele ekipleri köylerdeki hastalar için seferber oldu

Sivas'ta karla mücadele ekipleri köylerdeki hastalar için seferber oldu
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla gelen sağlık görevlilerince tedavi edildi.

GÜRÜN, SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla gelen sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Gürün ilçesine bağlı Dayakpınar köyünde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Akdeniz'in gözünden rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Köye giden ambulansın kara saplanması üzerine durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden kurtarılan ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesini yaptığı Akdeniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Gürün ilçesi Eskihamal köyünde 55 yaşındaki Nuran Demir'in yakınları, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerinin köye ulaşması için Özel İdare ekipleri yolda öncülük etti.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta karla mücadele ekipleri köylerdeki hastalar için seferber oldu

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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