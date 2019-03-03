Sivas'ta "Kardeşlik Gecesi" Düzenlendi

Sivas'ta, "9. Sultan Şehir Geleneksel Kültür ve Kardeşlik Gecesi" programı düzenlendi.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği (SİFAHOD) tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Ahmet Ayık, geleneksel hale getirdikleri gecenin dokuzuncusunu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Ayık, "Kültür kardeşliği, ülkemiz ve ilimiz sınırları içerisinde bir sazın telleri gibi yan yana, halk oyunu ekibimizin omuz omuza, kol kola, ya da el ele tutuştuğu gibidir. Kültür kardeşliği sıradan olmamakla beraber insanlara ders veren bir hazinedir." dedi.

Ayık, gecenin hazırlanmasında katkı sağlayan ve destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dernek üyesi aşıklar kardeşlik üzerine deyişler söyledi. Kırıkkale Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu ve Alanya Otantik Kültür Sanat Halk Oyun Topluluğu yöresel türkü ve oyunlar sergiledi. Sivas Halk Oyunları Ekibi ise Sivas yöresine ait oyunlar oynarken, fasıl heyeti ise Sivas yöresinden türküler seslendirdi.

Program, plaket töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Programı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve çok sayıda davetli izledi.

Kaynak: AA