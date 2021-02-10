Sivas'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Güneykaya beldesinde yaşayan E.T. (35), eşi K.T. (40), çocukları Z.K.T. (7), F.T. (14), İ.T. (17) ve E.T. (12) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kendi imkanlarıyla Yıldızeli Devlet Hastanesine gelen aile, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer