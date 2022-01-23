Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda kalanlar okullarda misafir ediliyor

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ve Şarkışla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcu otobüslerindeki yaklaşık 550 kişi, okullarda ağırlanıyor.

Kentte dün geceden itibaren başlayan kar, Sivas'ı, Kayseri, Erzincan, Tokat ve Malatya'ya bağlayan kara yollarında şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

İlçelerde de tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sivas-Malatya kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Kangal ilçesinde bekletilen yolcu otobüslerindeki yaklaşık 500 kişi, Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu'nda ağırlanıyor. Okulda kalanlara sıcak çorba ve köfte ikramında bulunuluyor.

Otobüs şoförü Rafet Butekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara'dan dün akşam çıktık. Uzunyayla yolu kapalıydı, Kangal istikametine yönlendirildik. Sonra Kangal tarafı da kapandı. Yetkililer, bize yardımcı oldular. Bütün zaruri ihtiyaçlarımız karşılanmakta, herhangi bir sıkıntımız yok. Çay, çorba, ekmek arası yemek veriliyor. Bütün personel bizimle ilgileniyor." dedi.

Şarkışla

Sivas-Kayseri kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle de çok sayıda tır, otomobil ve yolcu otobüsü Şarkışla ilçesindeki akaryakıt istasyonlarında ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Otobüslerdeki yaklaşık 50 yolcu da Şarkışla Anadolu Lisesi Aşık Veysel Kız Pansiyonu yemekhanesinde misafir ediliyor.

Şarkışla Kaymakamlığınca okulda kalanlara sıcak çorba ve kumanya dağıtıldı.