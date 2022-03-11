Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 277 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 277 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada il genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışının ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.

Kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Gürün-Kayseri kara yolunun Mazıkıran ve Ziyaret geçitleri, Zara-İmranlı kara yolunun Kızıldağ geçidi, Suşehri-Zara kara yolunun Geminbeli geçidinde zincirsiz çekicilerin geçişine izin verilmiyor.