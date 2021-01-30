Sivas'ta kar nedeniyle 438 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksatıyor.

Sivas'ta dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksatıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle il genelinde ulaşıma kapalı 438 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas'ın İmranlı ilçesi de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sivas-Erzincan kara yolunda 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya