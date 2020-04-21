Sivas'ta kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı Sivas'ın Ulaş ilçesinde kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kanadı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı.

Ulaş Gölü yakınındaki ilçe mezarlığında yaralı balıkçıl kuşu bulan bir vatandaş, kuşu Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer'e getirdi.

Başer, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yaralı kuş tedavisi için ilçeye gelen görevlilere teslim edildi.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her insanın, bitkilere, hayvanlara, canlı ve cansız bütün varlıklara karşı sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Kendisine getirilen kanadı kırık kuşun tedavisi için yetkililere haber verdiğini belirten Başer, balıkçıl kuşunu görevlilere teslim ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA