Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
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Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

20.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:21
Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Erzincan yolu üzerinde bulunan Kızıldağ mevkisi ve İmranlı ile Suşehri ilçesini birbirine bağlayan eski kara yolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda zor anlar yaşadı. 

 


Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Sivas'ta, İmranlı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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