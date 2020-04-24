Sivas'ta iki köy ile bir apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı Sivas'ın Suşehri ilçesi Erence ve Çakırlı köyleri ile ilçe merkezindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Erence ve Çakırlı köyleri ile ilçe merkezindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Suşehri Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hidayet Sarı başkanlığında toplandı. Toplantıda, 11 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Erence ve Çakırlı köyleri ile ilçe merkezindeki bir apartmanda, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi. Kurul, Akşar köyündeki karantina süresini ise 7 gün uzattı. Kaynak: AA