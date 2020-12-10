Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emir Çelik (56) yönetimindeki 58 KC 059 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu ilçe girişindeki kavşakta, Ziya Şahin'in (44) kullandığı 58 SG 722 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Şahin ile aracında bulunan kardeşleri Solmaz Şahin, Ömer Şahin ve Yosma Üner ile diğer araçtaki Yusuf Kesim yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara