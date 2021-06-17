Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi Sivas'ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı Sivas'ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı.