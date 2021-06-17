Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi Sivas'ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı Sivas'ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı.

Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi

Sivas'ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı

SİVAS - Sivas'ta uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs eski eşi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı. Özel Harekat Polisi ekipleri operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. Şahıs, koruma kararı olduğu öğrenilen ve eski eşi olduğu iddia edilen kadının Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan ikametine geldi. Bölgede silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, Polis Özel Harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi
Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi
Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi
Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Tuğrul Tülek Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Aytaç Kara Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Sivas'ta haraketli dakikalar, bölgeye Polis Özel Harekat sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:16:51. #1.15#

title