Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

16.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:33

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki 06 CBV 841 plakalı hafif ticari araç ile S.Ö. yönetimindeki 34 DIA 758 plakalı otomobil, Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı.

S.Ö., Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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