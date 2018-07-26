Sivas'ta Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Sivas'ta hac ibadetini yapacak 767 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas'tan bu yıl hacca gidecekler için Otobüs Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Karakaya, törende yaptığı konuşmada, kutsal topraklara uğurlanan hacı adaylarından 420'sinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 347'sinin ise özel tur şirketlerinin organizasyonuyla kutsal topraklara gittiğini söyledi.

Kafilede Sivas İl Müftülüğünde görevli din görevlilerinin de bulunduğunu belirten Karakaya, "İnşallah hacı adaylarımız ibadetlerini sağsalim tamamlayarak tekrar ilimize dönerler. Allah ibadetlerini kabul eylesin." dedi.

Hacı adaylarından Abdullah Dökmeci ise hac ibadetini yapacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Son günlerde artan terör olaylarının son bulması, birlik ve beraberliğimiz için bol bol dua edeceğim." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda Sivas Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Kaya tarafından dua edildi.

Konuşmaların ardından hacı adaylarının yakınlarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar ortaya çıktı. Hacı adayları otobüslerle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.