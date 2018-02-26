Sivas'ta Genel Kültür Bilgi Yarışması Düzenlendi

Sivas'ta, liselerarası genel kültür bilgi yarışması yapıldı.

Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen yarışmada konuşan Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, yarışmanın bu yıl 3'üncüsünün yapıldığını söyledi.

Yarışmaya il genelindeki 93 okulun katıldığını belirten Altınsoy, "Nisan ayında dereceye girecek öğrenciler arasında finali yapacağız. Daha önce yapılan bilgi yarışmalarında Kangal Çetinkaya ve Zara Anadolu Lisesi birinci olmuştu. Bu sene de iyi olan kazansın diyoruz. Bilgi yarışması vesilesiyle öğrencilerimiz hem hafızalarını yeniliyorlar, bir hareketlik geliyor, hem de genel kültür olarak katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Bilgi yarışmasında emeği geçenlere teşekkür eden Altınsoy, yarışmacılara başarı diledi.