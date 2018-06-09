Sivas'ta Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı

Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Merkezi'nde kurs gören kursiyerler ve eğitmenleri tarafından hazırlanan Geleneksel El Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Buruciye Medresesi'nde 2 gün sürecek olan serginin açılışınaBelediye Başkanı Sami Aydın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile çok sayıda kursiyer ve eğitmenleri katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas'ta nelerin üretildiğini hep birlikte yerinde inceleyeceğiz. 4 bin üzerinde kursiyere Sivas Belediyesi Kültür Merkezleri'nden faydalandı diğer vatandaşlarımızda bu kurslardan faydalanabilir. Bu çalışmaları öğrenen kursiyerlerimiz bundan sonra bu işten ticari olarak gelir kaynağı olarak düşünebilir bizde bunun için destek olacağız." dedi.

Başkan Aydın ve protokol üyeleri daha sonra sergi alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide Hüsn-i Hat, Tezhip, Kat-ı Ebru, Ahşap Oymacılık,, Ahşap Boyama, Model Uçak, Minyatür ve Bakır Rölyef dallarındaki eserler görülebilecek. - SİVAS