Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" düzenlenecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5-6 Ağustos'ta düzenlenecek "Gardaşlık Festivali" ve "Sivas Lehçeler Sözlüğü"nün tanıtım programına katıldı.

Toplantıda konuşan Ayhan, 2019 yılının Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsattı.

Önceki yıllarda "Dünya Sivaslılar Günü" adı altında resmi olmayan bir kutlama yapıldığını aktaran Ayhan, "Bunun geleneksel hale gelmesi ve resmiyet kazanması için 5 Ağustos'ta Sivas'ta Gardaşlık Festivali yapacağız. Bu festival ile Sivas'ta gardaşlık kültürünün oluşmasını sağlayan ve Selçuklu motifinin içerisindeki cesareti, fedakarlığı, cömertliği derç eden bu kardeşlik kültürünü, temel felsefesini oluşturan bu anlayışı 2 güne yayıp kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Büyük bir emek var bu festivalde. Sivaslılar olarak bunun ilk adımını atıyoruz. Bu programlar Sivas'ın ekonomik anlamda esnaflarımıza, yine Sivas'ın tanıtımına, kültürüne, turizmine çok büyük katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA