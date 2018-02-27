Sivas'ta Fetö/pdy Davasında Karar
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Sivas'ta Fetö/pdy Davasında Karar

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik suçundan yargılanan iki eski asker, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas'ta Fetö/pdy Davasında Karar

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik suçundan yargılanan iki eski asker, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Yasin Saygın ve eski astsubay Yusuf Gökçe ile avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Saygın, "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Yusuf Gökçe de adalete güvendiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mevcut delil durumunu değerlendiren mahkeme heyeti, Saygın ve Gökçe'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

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