Sivas'ta Emekliler Kültürevi Açıldı

Sivas Belediyesince yaptırılan Emekliler Kültürevi düzenlenen törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yaptırılan Emekliler Kültürevi'nin açılışı yapıldı.

Sivas Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, açılışta yaptığı konuşmada, emeklilerin toplumdaki yerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Emeklilerimiz çalışırken vatanına, devletine olan görevlerini yerlerine getirmişler. Bizim de devletin kurumları olarak onlara olan borcumuzu bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Onların bir araya gelmeleri, hatıralarını, anılarını birlikte paylaşmaları, sohbet etmeleri, dolu dolu vakit geçirmeleri adına bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de AK Parti'li belediyelerin hizmetin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da çok önemli çalışmalar yaptığı dile getirerek, bu noktada Sivas Belediyesinin birçok projesiyle örnek gösterildiğini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise devletin son dönemde emeklilere çok büyük destekler sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetlerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen her bir devlet büyüğümüze teşekkür ediyorum. Burada emeklilere yönelik sembolik bir ücret olsun. Örneğin çayı 50 kuruş olarak belirledik. Diğer ikram edilecek ürünlerde de aynı mantık, aynı anlayışla bir ticari gelir, kar, kazanç gütmeksizin sizlere hizmet etmenin bizler için bir sorumluluk, bir görev olduğunu düşündük. Atasını tanımayan hiç kimseyi tanıyamaz."

Açılışa, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da katıldı.