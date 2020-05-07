Sivas'ta din görevlileri ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
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Sivas'ta din görevlileri ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Sivas'ta din görevlileri ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
07.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:18

Sivas'ta bir grup din görevlisi, topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzlerini güldürdü.

Sivas'ta bir grup din görevlisi, topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzlerini güldürdü.

İl merkezinde görev yapan din görevlileri, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerine yönelik bağış kampanyası düzenledi.

Sivas, İstanbul, İzmir başta olmak üzere çeşitli şehirlerden hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlarla gıda paketleri satın alındı.

Toplanan yardımlar merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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