Sivas'ta Dhmi'nin 85. Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas'ta Devlet Hava Meydanları İşletmeciliğinin (DHMİ) 85'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Türkiye sınırları içindeki havalimanlarının işletilmesi ve Türk hava sahasındaki trafiğin düzenlenmesi ve denetimiyle görevli kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği kuruluşunun 85'inci yıl dönümünü Sivas Nuri Demirağ Havalimanı terminalinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programa Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü ve çok sayıda havalimanı çalışanı katıldı. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra katılımcılara Devlet Hava Meydanları İşletmeciliğinin tanıtım filmi izlettirildi.

Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü belirterek,"Havacılık sektörü de bu anlamda en çok payı alan sektörlerden biridir. Biraz öncede izledik. Türkiye'nin birçok ilinde havalimanı mevcut. Bu anlamda bugünlere gelmesinde başta Mustafa Kemal Atatürk olmasında, bu binanında ismini verildiği ilklerin öncüsü olan Nuri Demirağ'ı da anıyorum. Bugün Türkiye'nin bir çok yerinde havalimanı var. Eskiden insanlar otobüslerle yaptığı taşımayı artık bugün, otobüs fiyatına belki daha ucuz fiyatlara uçaklarla yapıyorlar"dedi. - SİVAS