Sivas'ta devrilen tır ulaşımı aksattı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen dondurulmuş piliç yüklü tır, Tokat-Erzincan kara yolunun tek şeridinin kapanmasına neden oldu.
ERZİNCAN (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen dondurulmuş piliç yüklü tır, Tokat- Erzincan kara yolunun tek şeridinin kapanmasına neden oldu.
Metin Akacak (29) yönetimindeki 33 CDU 03 plakalı tır, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle Tokat-Erzincan kara yolunun Sivas'a geliş istikameti trafiğe kapandı.
Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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