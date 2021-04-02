Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Yener idaresindeki 06 DT 2079 plakalı otomobil, Ortatopaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü Yener ile otomobildeki Deniz Yener, Tuncay Arslanbas ve Erdoğan Kesebir, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kesebir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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