Sivas'ta çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Celali köyünde S.E'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Samanlığı saran alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan ev ve ahıra sıçradı.
Ahırda bulunan hayvanlar, köy sakinleri tarafından zamanında çıkartılarak kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde