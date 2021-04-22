Sivas'ta çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Celali köyünde S.E'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Samanlığı saran alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan ev ve ahıra sıçradı.

Ahırda bulunan hayvanlar, köy sakinleri tarafından zamanında çıkartılarak kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta çıkan yangında bir ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 01:53:17. #1.14#

title