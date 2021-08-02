Sivas'ta bu alanlarda yasak kaldırıldı

Sivas'ta Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, Paşabahçe gibi kontrollü mesire alanlarında mangal ve semaver yakma yasağı kaldırıldı.

Sivas'ta Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, Paşabahçe gibi kontrollü mesire alanlarında mangal ve semaver yakma yasağı kaldırıldı.

Sivas Valiliği geçtiğimiz günlerde orman yangınları nedeniyle kentte bulunan mesire alanlarında mangal ve semaver yakmayı yasaklamıştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru kapsamında kontrollü mesire alanlarındaki yasaklar kaldırıldı. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, Paşabahçe, Kurt Deresi, Osman Seçilmiş Parkı, Karşıyaka Azerbaycan Karabağ Parkı Kontrollü mesire alanları olduğundan bu bölgelerde mangal, semaver, piknik tüpü gibi araçları kullanma yasağı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı