Sivas'ta bireysel sulama sistemleri başvuruları başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama müracaatlarının alınmaya başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tebliğ kapsamında kentte 2006-2021 yılları arasında toplam 663 sulama projesi uygulandı, yatırımcılara ise yaklaşık 10,6 milyon lira hibe tutarı ödendi.

Yapılan müracaatlar göz önüne alındığında 2021 yılı başvuru döneminde 237 proje başvurusu alındı.

2022 yılı müracaatları ise 28 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.