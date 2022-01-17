Sivas'ta bireysel sulama sistemleri başvuruları başladı - Haberler
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Sivas'ta bireysel sulama sistemleri başvuruları başladı

Sivas'ta bireysel sulama sistemleri başvuruları başladı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama müracaatlarının alınmaya başlandığı bildirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama müracaatlarının alınmaya başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tebliğ kapsamında kentte 2006-2021 yılları arasında toplam 663 sulama projesi uygulandı, yatırımcılara ise yaklaşık 10,6 milyon lira hibe tutarı ödendi.

Yapılan müracaatlar göz önüne alındığında 2021 yılı başvuru döneminde 237 proje başvurusu alındı.

2022 yılı müracaatları ise 28 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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