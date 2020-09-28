Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

28.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:24
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Gürün ilçesine bağlı Güneş köyünün 14 Eylül'de karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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